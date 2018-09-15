Президент подписал указ о повышении зарплат военнослужащим

В соответствии со статьей 107 Конституции Украины Президент Петр Порошенко подписал Указ, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 «О предложениях к проекту Закона Украины „О Государственном бюджете Украины на 2019 год“ по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины». Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Согласно документу, Кабинет Министров должен предусмотреть в проекте Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2019 год» расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее объема расходов, предусмотренных на 2018 год, в процентах от валового внутреннего продукта. Также должно быть предусмотрено увеличение размера денежного обеспечения военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских не менее чем на 30 процентов с учетом минимального размера денежного обеспечения лиц рядового состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и полицейских — в сумме не менее девяти тысяч гривен; военнослужащих рядового состава по контракту первого года службы — в сумме не менее десяти тысяч гривен.

Другие расходы предусмотреть с учетом роста номинального валового внутреннего продукта по отношению к предыдущему году (10%).

В следующем, 2019 году Правительство также должно принять меры по обеспечению первоочередного финансирования деятельности субъектов сектора безопасности и обороны Украины по приоритетным направлениям. Среди таких выполнение мероприятий по разработке, подготовке производству и закупке новых образцов вооружения и военной техники, в частности современного высокоточного ракетного вооружения (ракетных систем и комплексов, в том числе крылатых ракет), артиллерийского вооружения, бронетанковой техники и вооружения, боеприпасов, высокоточных средств поражения и продуктов специальной химии, обустройства опытно-испытательных полигонов для проведения испытаний боеприпасов.

Также среди приоритетных усиления системы противовоздушной обороны государства и возможностей авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины и реализация государственной политики в сфере кибербезопасности, выполнение мероприятий по развитию и модернизации специальной связи и защиты информации, выполнение Национальной разведывательной программы на 2016 — 2020 годы и усиление контрразведывательной защиты и борьбы с терроризмом и диверсионной деятельностью.

Реализация социальных гарантий военнослужащих, прежде всего увеличение размера денежного обеспечения военнослужащих — также определена в числе первоочередных.

После вступления в силу Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2019 год» Кабмин должен в срок подготовить проект основных показателей государственного оборонного заказа на 2019 — 2021 годы и представить его на рассмотрение СНБО.

Министерство финансов должно обеспечить в течение 2019 года своевременное финансирование расходов Государственного бюджета Украины, предусмотренных для органов сектора безопасности и обороны Украины, в полном объеме.

Контроль за исполнением решения, введенного в действие Указом № 283/2018 возлагается на Секретаря СНБО.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.