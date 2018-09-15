Луценко хочет создать совместную политсилу с Кличко

Генпрокурор Юрий Луценко рассказал, что ведет разговоры с Виталием Кличко и не исключает создания совместной политической силы. Об этом он заявил в пятницу вечером в эфире «Прямого».
«Я вернусь в политику, откуда я вышел. Я считаю, что сегодня я знаю гораздо больше, что нужно изменить в законах. Вернусь в парламент и буду работать над тем, над чем работал всю жизнь — над справедливостью и законностью», — сказал Луценко.
«Мы ведем разговор со всеми, кто думает так же, как я: и о стране, и о политике. Я, например, веду разговоры с Виталием Кличко, с которым у меня давние дружеские и товарищеские отношения. Я считаю, что мы единомышленники. Не исключаю, что мы можем создать общую политическую силу», — сообщил он.
Луценко отметил, что у Кличко есть серьезная политическая сила.
«Почему новую? Почему каждый раз мы должны создавать что-то новое. Я считаю, что у Виталия есть достаточно серьезная политическая сила. Нынешний БПП также в большинстве своем представляют нормальные люди. Есть люди из других партий, которые хотят того же. Нужна правоцентристская сила, которая будет исповедовать развитие, мир через победу, закон один для всех и справедливость для людей. Если эти базовые принципы исповедует, например, определенное количество людей из разных партий — создадим новую. Если будет совпадать, то пойдем одной», — рассказал генпрокурор.
Луценко отметил, что не является сторонником каждый раз создавать новые партии.
«Думаю, что на сегодняшний день есть вероятность объединения центристских сил, которые дадут стране главное — развитие», — сказал он.
28 августа 2015 года Виталий Кличко, лидер партии «УДАР», вступил в партию «Блок Петра Порошенко «Солидарность». Кроме того, в партию БПП вступили 18 членов партии «УДАР».
Тогда же партия Блок Петра Порошенко «Солидарность» выбрала Кличко своим председателем.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016