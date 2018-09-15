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Луценко хочет создать совместную политсилу с Кличко

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Луценко хочет создать совместную политсилу с Кличко

Генпрокурор Юрий Луценко рассказал, что ведет разговоры с Виталием Кличко и не исключает создания совместной политической силы. Об этом он заявил в пятницу вечером в эфире «Прямого».

«Я вернусь в политику, откуда я вышел. Я считаю, что сегодня я знаю гораздо больше, что нужно изменить в законах. Вернусь в парламент и буду работать над тем, над чем работал всю жизнь — над справедливостью и законностью», — сказал Луценко.

«Мы ведем разговор со всеми, кто думает так же, как я: и о стране, и о политике. Я, например, веду разговоры с Виталием Кличко, с которым у меня давние дружеские и товарищеские отношения. Я считаю, что мы единомышленники. Не исключаю, что мы можем создать общую политическую силу», — сообщил он.

Луценко отметил, что у Кличко есть серьезная политическая сила.

«Почему новую? Почему каждый раз мы должны создавать что-то новое. Я считаю, что у Виталия есть достаточно серьезная политическая сила. Нынешний БПП также в большинстве своем представляют нормальные люди. Есть люди из других партий, которые хотят того же. Нужна правоцентристская сила, которая будет исповедовать развитие, мир через победу, закон один для всех и справедливость для людей. Если эти базовые принципы исповедует, например, определенное количество людей из разных партий — создадим новую. Если будет совпадать, то пойдем одной», — рассказал генпрокурор.

Луценко отметил, что не является сторонником каждый раз создавать новые партии.

«Думаю, что на сегодняшний день есть вероятность объединения центристских сил, которые дадут стране главное — развитие», — сказал он.

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28 августа 2015 года Виталий Кличко, лидер партии «УДАР», вступил в партию «Блок Петра Порошенко «Солидарность». Кроме того, в партию БПП вступили 18 членов партии «УДАР».

Тогда же партия Блок Петра Порошенко «Солидарность» выбрала Кличко своим председателем.

Источник

Виталий Кличко, Юрий Луценко
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