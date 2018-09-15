США готовы продавать Украине больше оружия

Соединенные Штаты готовы обсуждать с Украиной ее потребности для усиления обороноспособности и решать этот вопрос в бизнес-ключе, заявил в субботу на брифинге в Киеве в рамках конференции YES спецпредставитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.
«Президент (Барак) Обама запрещал предоставлять Украине летальное оружие, а теперь мы передаем. Теперь мы готовы улучшать оборонную возможность Украины. Конечно, она уже усилилась, но есть некоторые пробелы в этом. Мы можем говорить о том, где есть эти пробелы. Мы готовы сесть и обсудить с Украиной, какие она имеет потребности. Они могут определенные вещи покупать», — приводит слова Волкера «Укринформ».
Он добавил, что Украина и США над этим будут работать, и это будет обычный бизнес. «Таким образом, Украина будет усиливать свою оборонную возможность», — сказал Волкер.
В 2018 году Украина уже получила от США, Литвы, Великобритании и Канады летального оружия и других военных средств более чем на 40 миллионов долларов.
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