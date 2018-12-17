США готовы поставить Украине еще больше оружия

США планируют в ближайшие пару месяцев объявить о «первых траншах» новых поставок оружия Украине. Об этом спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил в понедельник во время брифинга для журналистов, передает ТАСС.

«У нас есть возможность продать дополнительное военное оборудование. Будут сделаны объявления, Конгресс будет уведомлен в ближайшие пару месяцев о первых траншах», — заявил он. Волкер подчеркнул, что обсуждения поставок вооружения будут продолжаться, пока Украина в них нуждается.

Напомним, в начале марта Пентагон объявил, что Украина получит противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin на общую сумму $47 млн, включая 37 пусковых установок и 210 противотанковых управляемых ракет к ним. В конце апреля стало известно, что Украина уже получила это оружие.

Ранее президент Петр Порошенко в интервью телеканалу CNN сообщил, что Киев хотел бы приобрести у США системы противовоздушной обороны.

На поставки военной помощи Украине, включая оборонительные вооружения летального характера, в 2019 финансовом году Вашингтон заложил $250 млн. В бюджете США на текущий год на эту цель было выделено $200 млн.