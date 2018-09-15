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Сытник не исключает, что его устранят на время выборов

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Сытник не исключает, что его устранят на время выборов

Директор НАБУ Артем Сытник не исключает, что ГПУ скоро может объявить ему о подозрении в деле о возможном разглашение данных следствия во время общения «офф-рекордз» с журналистами. Такое мнение он высказал в субботу в интервью на телеканале «24», комментируя соответствующее заявление генпрокурора Юрия Луценко.

«К сожалению, Украина — единственная из европейских стран, в которой генпрокурор всегда анонсирует что-то: вот будет подозрение, вот я внесу представление ... Это, к сожалению, огромная проблема для Украины, когда главный юрист страны больше политик, чем генпрокурор. Но я не исключаю, что такое подозрение будет объявлено», — сказал Сытник.

Он добавил, что не может исключать даже, что это подозрение будет подписано уже в понедельник. «Возможно, в понедельник. Не знаю. Чем закончится дело — будет видно», — отметил директор НАБУ.

Отвечая на вопрос, как могут развиваться события после объявления подозрения, Сытник сказал, что, вероятно, его отстранят от должности, по крайней мере на время выборов.

«Видимо отстранят тогда от должности, если пойдут по такому сценарию. Я думал, что они будут устранять меня через аудитора НАБУ. Но видимо решили склониться к силовому сценарию и пойти другим путем — подозрение, отстранение от должности, по крайней мере в предвыборный и выборный период» — сказал Сытник.

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По его мнению, дело, расследование которого продолжается уже 9 месяцев, активизировалась сейчас потому, что «расследования НАБУ перед выборами несут большую угрозу для фигурантов производств». «Я еще раньше говорил, что будут угрозы, подозрения и задержания. Как видите, мой прогноз оправдывается. Но я к этому спокойно отношусь. Жаль, что при попытках объявить мне подозрение или даже остановить работу НАБУ страдают журналисты», — подчеркнул Сытник.

ГПУ, Артем Сытник
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