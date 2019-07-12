Сытнику на трассе под Полтавой зачитали протокол о коррупции, дело пошло в суд

Поскольку директор НАБУ Артем Сытник не явился на вызов в полицию, представитель правоохранительного ведомства зачитал ему админпротокол о коррупции прямо на трассе под Полтавой.

Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

По ее словам, в пятницу директор Национального антикоррупционного бюро «в очередной раз не пришел на вызов в Нацполицию по делу о своем коррупционное деянии».

«На этот раз директор антикоррупционного ведомства „спрятался“ в командировку в Харьков», — комментирует Сарган.

Поэтому, по ее информации, полицейский «вынужден был зачитать админпротокол о коррупции на трассе под Полтавой».

Пресс-секретарь Луценко говорит, что теперь все необходимые действия завершены и дело пошло в суд.

Напомним, еще в мае Генеральная прокуратура планировала направить протокол об административном нарушении в Министерство внутренних дел в отношении директора Антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Админпротокол касается отдыха Сытника в охотничьем хозяйстве в Ровенской области, который якобы оплатили другие люди, и директор НАБУ не указал сумму в декларации.