После Brexit ответ Москве за химатаку будет мощным, - МВД Британии

Британский министр безопасности Бен Уоллес заявил, что ответ Москве за химатаку будет мощным после Brexit. Об этом сообщает The Telegraph.

По словам Уоллеса, правительство Британии должно «действовать согласованно», отвечая на применение российскими агентами химического оружия в Солсбери, поскольку новая серия санкций против чиновников РФ будет отложена на два года.

Кроме того, министр пояснил, что поправку к принятому в этом году закону о санкциях, аналогичную «акту Магнитского», следует задействовать против Москвы уже после Brexit.

«Необходимо подождать, поскольку закон о санкциях, частью которого является эта поправка даст возможность применить другие методы санкционированного давления, которые невозможны до завершения Brexit», — отметил он.

Как подчеркнули в издании, пока Великобритания остается членом Евросоюза, то она должна достигать договоренности со всеми государствами-членами, поскольку санкции вводятся на уровне блока.