Китай определился с ответом на американские пошлины

Китай ответит на новые пошлины на импорт китайских товаров в США аналогичными мерами и в те же сроки - с 24 сентября, объявило во вторник министерство торговли КНР.

Как говорится в заявлении китайского министерства, которое цитирует Dow Jones, пошлины США стали новым фактором неопределенности для китайско-американских переговоров.

Напомним, что в ночь на вторник Вашингтон сообщил о введении 10-процентных пошлин на китайские товары на сумму в $200 млрд в год с 24 сентября и предупредил, что тариф вырастет до 25% с 1 января 2019 года, если Пекин не пойдет на уступки.