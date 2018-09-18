Жена нардепа Березенко открыла элитный детсад в режимном доме отдыха ДУСи, которой руководил муж

Жена народного депутата от «Блока Петра Порошенко «Солидарность» Сергея Березенко Ульяна является владелицей детского сада «Кидсвуд». Заведение открылось на закрытой территории «Дома отдыха «Конча-Заспа» Государственного управления делами, которое после Майдана возглавлял Сергей Березенко.
Детсад работает без лицензии, а за аренду более 500 кв м платит госструктурам только 42,5 тыс грн/мес. По рыночным ценам на эту сумму можно арендовать разве что в 6-8 раз меньшую площадь в спальном районе Киева и без охраны. Об этом говорится в расследовании программы «Наши деньги с Денисом Бигусом».
Во времена президентства Виктора Януковича «Конча-Заспа» была одним из самых закрытых объектов в стране. Так называемыми «государственными дачами», а по сути — имениями, здесь пользовались министры, нардепы и силовики, на что из госбюджета шли миллиона гривен. После Майдана «Конча-Заспу» обещали открыть для всех желающих, но территория все так же закрыта — ее охраняет Управление государственной охраны, а недвижимостью, по документам, продолжают использовать как представители предыдущей, так и нынешней власти.
«Кидсвуд» работает с 2017 года, договоры аренды двух объектов недвижимости с Фондом госимущества были подписаны в 2018-м. В них указано, что стоимость аренды более 500 квадратных метров в «Конча-Заспе» — 42 500 тысячи гривен в месяц плюс НДС. За аналогичную сумму в Киеве можно снять разве что существенно меньше площади в спальных районах.
Садик позиционирует себя как инновационный. Вероятно, этим объясняется и стоимость обучения здесь — 18000 гривен в месяц за одного ребенка плюс еще 4000 гривен в месяц за питание. При этом, по данным КГГА, ни Ульяна Березнико как физическое лицо, ни «Кидсвуд» как юридическое лицо не получали лицензий на занятие дошкольным образованием.
Сергей Березнико в комментарии журналистам заявил, что не причастен к бизнесу жены и не помогал ей получить недвижимость на закрытой территории, которой ранее управлял.
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