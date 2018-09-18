Walmart уберет из продажи товары с советской символикой

Торговая сеть Walmart после призыва некоторых политиков из стран Балтии пообещала убрать из продажи одежду с символикой СССР. Об этом во вторник сообщила депутат Европарламента от Латвии Инесе Вайдере.

«Приятно, что руководство одного из самых крупных сетей розничной торговли в США Walmart было столь этично и толерантно и отозвало из продажи соответствующие продукты с символами Советского Союза», — написала она на своей странице в Facebook, опубликовав фотографию письма, полученную от американской торговой сети.

«Для тех, кто сталкивается с этой информацией в первый раз, напоминаю, что в начале сентября заметила, что сеть розничной торговли в США Walmart на своей странице в интернете торгует товарами с символами Советского Союза. Незамедлительно обратилась к руководству предприятия с просьбой прекратить торговлю этими товарами, поскольку такая символика затрагивает миллионы людей, которые пострадали от репрессий режима», — отметила евродепутат.

Ряд политиков из стран Балтии ранее направили руководству Walmart письмо с просьбой изъять из продажи футболки с символикой СССР. Под обращением подписались депутаты ЕП от Латвии, Литвы и Эстонии.