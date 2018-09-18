ЕС готов дать Украине еще 54 миллиона евро на энергоэффективность

Европейский Союз готов предоставить Украине второй транш объемом 54 миллиона евро в поддержку Фонда энергоэффективности. Об этом сообщила заместитель генерального директора Генерального директората по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Европейской Комиссии Катарина Матернова, сообщает «Правительственный портал».

Такая договоренность была достигнута на первом заседании совета доноров во вторник, говорится в сообщении.

«Европейский Союз готов предоставить второй транш финансовой помощи в размере 54 млн евро на поддержку Фонда энергоэффективности Украины. Как только будет подписано соглашение, средства поступят в Мультидонорський фонд», — подчеркнула Матернова.

18 апреля 2018 года между представителями ЕС и правительством Украины было подписано финансовое соглашение о предоставлении 50 млн евро безвозвратного финансирования для Программы поддержки энергоэффективности в Украине («EE4U»), которая направленная на поддержку Фонда энергоэффективности Украины.

Решение о создании Фонда энергоэффективности было принято в январе 2018 года после принятия в прошлом году соответствующего закона.

Фонд будет предоставлять средства для реализации проектов термомодернизации, внедрение эффективных систем мониторинга и управления, установление эффективных отопительных и охлаждающих систем и оборудования, а также замены имеющихся систем и оборудования на более эффективные.