ЕС готов дать Украине еще 54 миллиона евро на энергоэффективность

Европейский Союз готов предоставить Украине второй транш объемом 54 миллиона евро в поддержку Фонда энергоэффективности. Об этом сообщила заместитель генерального директора Генерального директората по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Европейской Комиссии Катарина Матернова, сообщает «Правительственный портал».
Такая договоренность была достигнута на первом заседании совета доноров во вторник, говорится в сообщении.
«Европейский Союз готов предоставить второй транш финансовой помощи в размере 54 млн евро на поддержку Фонда энергоэффективности Украины. Как только будет подписано соглашение, средства поступят в Мультидонорський фонд», — подчеркнула Матернова.
18 апреля 2018 года между представителями ЕС и правительством Украины было подписано финансовое соглашение о предоставлении 50 млн евро безвозвратного финансирования для Программы поддержки энергоэффективности в Украине («EE4U»), которая направленная на поддержку Фонда энергоэффективности Украины.
Решение о создании Фонда энергоэффективности было принято в январе 2018 года после принятия в прошлом году соответствующего закона.
Фонд будет предоставлять средства для реализации проектов термомодернизации, внедрение эффективных систем мониторинга и управления, установление эффективных отопительных и охлаждающих систем и оборудования, а также замены имеющихся систем и оборудования на более эффективные.
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