В Украине построят новый мясоперерабатывающий завод

Гудвелли Украина — компания, в которую инвестирует Дания — планирует строить мясоперерабатывающий завод на территории Ивано-Франковской области. Об этом сообщает «Агро-Центр».

Как отмечается, переговоры по этому строительству велись несколько лет подряд. За размещение завода якобы даже конкурировали районы Ивано-Франковской области.

Окончательное соглашение о строительстве было подписано весной этого года, 4 мая. Соглашение заключили между представителями компании и местного руководства различных уровней.

Сейчас компания Гудвелли Украина активно работает в области. В Галицком районе уже расположены свинокомплексы компании, поля для выращивания сырья, а в селе Тустань строится биогазовый завод. На новом заводе будет создано около 700 новых рабочих.