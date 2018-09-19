ООН назвала число погибших мирных жителей Донбасса

Управление ООН по правам человека зафиксировало, что с начала конфликта на Донбассе погибло более 3 тыс. мирных жителей. Об этом говорится в докладе УВКПЧ.

По данным мониторинговой миссии, с 14 апреля 2014 года по 15 августа 2018 года среди гражданского населения погибло 2,737 тыс. человек, среди которых 144 ребенка, 1,571 тыс. мужчин, 966 женщин и 56 взрослых неизвестного пола.

Однако если учитывать погибших в авиакатастрофе рейса MH17 «Малазийских авиалиний», то общее число погибших мирных жителей возрастает до 3,035 тыс. человек. При этом количество раненых по данным на август 2018 года составляет от 7 до 9 тыс. человек.

В начале августа заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг рассказал, что с начала 2018 года жертвами конфликта в Донбассе стали более 160 человек. За июль миссия зафиксировала 15 тыс. случаев нарушений режима прекращения огня.

Сегодня же президент Украины Петр Порошенко заявил, что за время военной операции на Донбассе погибли 2911 силовиков.

«Две тысячи девятьсот одиннадцать украинских героев отдали свои жизни на фронте», — сказал президент, выступая в среду во Львове, его выступление транслировал телеканал «Прямой».

Россия количество погибших среди своих «отпускников» не обнародовала.