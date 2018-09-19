Суд арестовал имущество Омеляна

Соломенский райсуд Киева принял решение об аресте имущества главы Министерства инфраструктуры Владимира Омеляна, подозреваемого в незаконном обогащении. Эту информацию «Украинской правде» подтвердила пресс-секретарь суда Яна Квитченко.

По ее словам, в суд поступило два ходатайства, одно из которых было удовлетворено полностью, а второе — частично. На уточняющий вопрос, оба ли ходатайства касались ареста имущества, она ответила утвердительно. Что касается деталей ходатайств, пресс-секретарь ответила, что пока не может их сообщить, поскольку не присутствовала на заседании и вся информация будет позже.

Омелян, по его словам, также еще не знает подробностей ареста имущества, поскольку узнал об этом из новостей.

Как сообщалось, 13 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Санкция более тяжелой статьи (ч.3 ст.368-2 «Незаконное обогащение») предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Следователи считают, что «в 2015 году, находясь на должности заместителя министра инфраструктуры, чиновник приобрел в собственность активы, законность оснований получения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы».