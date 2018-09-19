Суд арестовал имущество Омеляна

Соломенский райсуд Киева принял решение об аресте имущества главы Министерства инфраструктуры Владимира Омеляна, подозреваемого в незаконном обогащении. Эту информацию «Украинской правде» подтвердила пресс-секретарь суда Яна Квитченко.
По ее словам, в суд поступило два ходатайства, одно из которых было удовлетворено полностью, а второе — частично. На уточняющий вопрос, оба ли ходатайства касались ареста имущества, она ответила утвердительно. Что касается деталей ходатайств, пресс-секретарь ответила, что пока не может их сообщить, поскольку не присутствовала на заседании и вся информация будет позже.
Омелян, по его словам, также еще не знает подробностей ареста имущества, поскольку узнал об этом из новостей.
Как сообщалось, 13 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Санкция более тяжелой статьи (ч.3 ст.368-2 «Незаконное обогащение») предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.
Следователи считают, что «в 2015 году, находясь на должности заместителя министра инфраструктуры, чиновник приобрел в собственность активы, законность оснований получения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы».
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016