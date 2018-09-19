Sony выпустит уменьшенную версию PlayStation первого поколения

Компания Sony анонсировала уменьшенную модель игровой приставки 1-го поколения — PlayStation Classic. Миниатюрная версия на 45% компактнее своей предшественницы, обладает HDMI-входом для подключения к телевизору и поставляется с 20 ретро-играми, «определившими свои жанры» (включая Final Fantasy VII, Jumping Flash, R4 Ridge Racer Type 4, Tekken 3 и Wild Arms).
Релиз новинки намечен на 3 декабря, говорится в официальном блоге Sony. В США PlayStation Classic в комплекте с двумя полноразмерными контроллерами, кабелями USB и HDMI будет продаваться за $99,99.
С CD-дисками, как первая PlayStation, «классическая» модель несовместима. Игры, записанные на «виртуальных» носителях, меняются по нажатии на кнопку Open.
Первая PlayStation вышла в 1994 году. Инновационная на тот момент приставка позволяла обрабатывать 3D-графику в режиме реального времени. Она стала первой в истории видеоигр консолью, разошедшейся тиражом в 100 миллионов штук по всему миру.
Sony — не первая за последнее время компания, перезапустившая легендарную консоль. Два года назад японская Nintendo начала продажи Famicom Mini — мини-версии легендарной консоли Famicom, вышедшей в 1983 году. В странах бывшего СССР NES больше известна как Dendy — под этим нелегальным брендом клон Famicom третьего поколения обрел широкую популярность на постсоветском пространстве.
На ретроконсоль Nintendo предустановлено примерно 30 игр. В частности, на ней можно поиграть в такие хиты, как Donkey Kong, Pac-Man, Balloon Fight, Ice Climber, Super Mario Bros и The Legend of Zelda.
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