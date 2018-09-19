Войти
Порошенко прокомментировал данные Минобороны РФ о сбившей Boeing ракете
позиция
Порошенко прокомментировал данные Минобороны РФ о сбившей Boeing ракете
Украина ждет от Кремля отказа от «выборов» на Донбассе
мирный процесс
Украина ждет от Кремля отказа от «выборов» на Донбассе

Читай
бесплатно!
Разделы

Технологии

игры
RSS

Sony выпустит уменьшенную версию PlayStation первого поколения

291
Sony выпустит уменьшенную версию PlayStation первого поколения

Компания Sony анонсировала уменьшенную модель игровой приставки 1-го поколения — PlayStation Classic. Миниатюрная версия на 45% компактнее своей предшественницы, обладает HDMI-входом для подключения к телевизору и поставляется с 20 ретро-играми, «определившими свои жанры» (включая Final Fantasy VII, Jumping Flash, R4 Ridge Racer Type 4, Tekken 3 и Wild Arms).

Релиз новинки намечен на 3 декабря, говорится в официальном блоге Sony. В США PlayStation Classic в комплекте с двумя полноразмерными контроллерами, кабелями USB и HDMI будет продаваться за $99,99.

С CD-дисками, как первая PlayStation, «классическая» модель несовместима. Игры, записанные на «виртуальных» носителях, меняются по нажатии на кнопку Open.

Первая PlayStation вышла в 1994 году. Инновационная на тот момент приставка позволяла обрабатывать 3D-графику в режиме реального времени. Она стала первой в истории видеоигр консолью, разошедшейся тиражом в 100 миллионов штук по всему миру.

Sony — не первая за последнее время компания, перезапустившая легендарную консоль. Два года назад японская Nintendo начала продажи Famicom Mini — мини-версии легендарной консоли Famicom, вышедшей в 1983 году. В странах бывшего СССР NES больше известна как Dendy — под этим нелегальным брендом клон Famicom третьего поколения обрел широкую популярность на постсоветском пространстве.

Читайте также: Ученые выяснили причину смерти Караваджо

На ретроконсоль Nintendo предустановлено примерно 30 игр. В частности, на ней можно поиграть в такие хиты, как Donkey Kong, Pac-Man, Balloon Fight, Ice Climber, Super Mario Bros и The Legend of Zelda.

Sony, PlayStation
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 19 сентября 2018
Все новости
реклама
Капитал

Мнения

Юваль Ной Харари
Юваль Ной Харари
историк-медиевист

Взломать человечество. О новых угрозах будущего

Вера в «свободу воли» внезапно становится опасной. Если правительствам и корпорациям удастся взломать человека, проще всего манипуляциям поддадутся те, кто верит в свободную волю. Чтобы успешно хакнуть людей, вам нужно всего две вещи: понимание биологии и много вычислительной мощности. Инквизиции и КГБ не хватало этих знаний и силы. Но вскоре у корпораций и правительств может быть и то, и другое. Как только они смогут взломать вас – они смогут не только предсказать ваш выбор, но и реорганизовать ваши чувства.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему Украина не может отказаться от кредита МВФ

Как вы знаете, Беларусь отказалась от кредитов МВФ. Возможно, многим данный факт не покажется чем-то особенным, потому можно вспомнить и Польшу, которая приняла аналогичное решение годом ранее. Почему же мы так зависим от этой организации? Если названные страны отказались от кредитов МВФ, способна ли и Украина поступить так же? И если подобное невозможно сегодня, то как сделать это реальным в будущем?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О «Северном потоке-2» и чашке кофе

Интерес США базируется на том, что максимум через 3-4 года они будут готовы к масштабной экспансии со своим сжиженным газом на рынке Европы. Для значительного облегчения этого США нужно не допустить эксплуатации «Северного потока-2» и сохранить контроль над Украиной. Чтобы созданием кризиса, в результате которого через украинскую СПГ газ не сможет поставляться в Европу, добиться того, что американский газ европейцы будут покупать в больших масштабах.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016