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Порошенко прокомментировал данные Минобороны РФ о сбившей Boeing ракете
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Порошенко прокомментировал данные Минобороны РФ о сбившей Boeing ракете
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Порошенко прокомментировал данные Минобороны РФ о сбившей Boeing ракете

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Порошенко прокомментировал данные Минобороны РФ о сбившей Boeing ракете

Публикация Минобороны России документов, из которых якобы следует, что уничтожившая в 2014 году лайнер авиакомпании Malaysia Airlines ракета еще в советские времена была передана украинским военным, является очередным «фейком», заявил президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, так Кремль пытается подорвать европейское единство и солидарность.

«Одно из средств для этого — распространение фейков об Украине. Какими бы они ни были. Начиная от „ихтамнет“ и заканчивая якобы украинской ракетой, которая сбила малайзийский „Боинг“. Украине, которая платит самую высокую цену жизнями своих героев, защищая восточную границу Европы», — сказал Порошенко, выступая на открывшемся во Львове форуме книгоиздателей.

Обращаясь к участникам форума, президент отметил, что сила и мощь Украины состоят не только в численности армии, техническом оснащении Вооруженных сил и развитой экономике, но и «в украинской книге, украинском кино, в украинской музыке, в украинских песнях, и главное — в украинском языке».

Напомним, что в понедельник, 17 сентября, Минобороны представило документы, из которых следует, что сбившая летевший в Куала-Лумпур лайнер ракета для комплекса «Бук» была изготовлена 24 декабря 1986 года на Долгопрудненском научно-производственном предприятии в Подмосковье и 29 декабря того же года была доставлена на Украину в войсковую часть 20/152. После распада Советского Союза ракета с территории Украины не выводилась, подчеркнул тогда руководитель главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны генерал-лейтенант Николай Паршин.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов назвал заявление Минобороны России очередной попыткой Москвы «прикрыть свое преступление, которое уже доказано как официальным следствием, так и независимыми экспертными группами».

Позже журналисты обнаружили в рассекреченных документах Минобороны России несовпадения в датах и нетипичное написание цифры «2».

Петр Порошенко, катастрофа MH17, MH-17
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