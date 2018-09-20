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Новые смартфоны Meizu кардинально меняют восприятие марки

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19 сентября, в Пекине состоялась мировая премьера целой линейки новых смартфонов Meizu, состоящей из моделей: Meizu 16 (для Китая название MEIZU 16X), Meizu М8 (для Китая название MEIZU V8) и первого телефона производителя с трендовым вырезом на экране — Meizu Х8. Все представленные модели смартфонов отличаются лучшим балансом возможностей качества и цены на рынке. Сильными сторонами этих смартфонов являются превосходные для своих ценовых сегментов камеры и безрамочный дизайн дисплеев. Новинки должны закрепить позиции Meizu на украинском рынке во всех ценовых сегментах от 5 000 до 10 000 гривен.

Самое важное

Впервые покупателей смартфонов среднего ценового диапазона ждут характеристики и возможности доступные ранее лишь в моделях с ценой выше 10 000 гривен. Особое внимание в новой линейке Meizu уделено качеству камер, включая фронтальные — в них используются матрицы Sony, а их возможности позволяют достигать превосходных результатов в любых условиях съемки.

Meizu 16X

Настоящим хитом 2018 года станет модель Meizu 16, впервые получившая современный энергоэффективный и производительный процессор Qualcomm Snapdragon 710 и инновационный сканер отпечатков пальцев встроенный в дисплей, гарантирующий высокий интерес к этому смартфону со стороны покупателей. Цена Meizu 16 буквально разрушает текущее представление о том, как выглядит, и на что способен смартфон среднего класса в 2018 году. При производстве его корпуса используется керамическое напыление, яркий экран является непревзойденным в своем классе, а стереодинамики способны своим звучанием поразить даже искушенного покупателя. Все эти возможности еще год-два назад были доступны лишь во флагманских моделях признанных лидеров рынка.

Все представленные новинки появятся в Украине во второй половине октября в сети магазинов Цитрус, являющейся эксклюзивным официальным дистрибьютором Meizu в нашей стране. Предварительный заказ всех анонсированных моделей уже открыт на сайте citrus.ua. Цитрус представил цены: Meizu 16 (64Gb) – 10 999 грн и (128Gb) – 12 499 грн; цена Meizu M8 будет составлять 5 499 грн; цена Meizu Х8 (64Gb) – 8 499 грн и (128Gb) – 9 999 грн. соответственно.

«Новые модели Meizu как нельзя лучше подходят для последовательной реализации нашей стратегии», — говорит Юлия Дробышева, директор по PR в сети магазинов Цитрус, — «Из года в год мы работаем над тем, чтобы делать самые передовые технологии доступными для украинских пользователей. В этом году позиции Meizu на украинском рынке становятся сильными как никогда прежде — с выходом этих новинок в каждом ценовом сегменте покупатели могут получить лучшее соотношение цены и возможностей».

Вместе со смартфонами были представлены: проводная гарнитура Meizu EP52 Lite с защитой от проникновения влаги IPX5 и временем работы в режиме воспроизведения музыки до 8 часов по цене 999 грн, а также обновлённый внешний аккумулятор Meizu 3 с емкостью 10 000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт по цене 599 грн.

Meizu M8: двойная камера и современный процессор

Дисплей: 5.7", HD+
Процессор: 8-ядерный MediaTek Helio P22
Камера: двойная: 12+5 МП
Память: накопитель 64 ГБ, 4 ГБ ОЗУ
Аккумулятор: 3200 мАч
Операционная система: Android 8.0 (Oreo) + Flyme 7.5

Meizu X8: трендовый дизайн

Дисплей: IPS, 6.15", 1080х2160, 18.5:9
Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 710
Основная камера: двойная: 12+5 МП (f/1.9), матрица IMX362
Фронтальная камера: 20 МП, f/2.0
Память: накопитель 64/128 ГБ, 4/6 ГБ ОЗУ
Аккумулятор: 3210 мАч, быстрая зарядка Quick Charge 3.0
Операционная система: Android 8.0 (Oreo) + Flyme 7.5

Meizu 16X: сокрушительная цена

Дисплей: Super AMOLED, 6", 1080х2160, 18:9
Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 710
Основная камера: двойная: 12+20 МП (f/1.8 + f/2.6), матрицы Sony IMX 350 и 380 с оптической стабилизацией
Фронтальная камера: 20 МП, f/2.0
Память: накопитель 64/128 ГБ, 6 ГБ ОЗУ
Аккумулятор: 3100 мАч, быстрая зарядка mCharge 4.0
Операционная система: Android 8.0 (Oreo) + Flyme 7.5

О Цитрусе

«Цитрус» — национальная сеть магазинов гаджетов и инновационных технологий, основана в 2000 г. Сегодня «Цитрус» — это ведущий интернет-магазин citrus.ua и сеть из 50 магазинов, работающих в уникальном для Украины формате инновационных развлекательных центров с открытым доступом к товарам, интерактивными зонами виртуальной реальности, электротранспорта, устройств умного дома. «Цитрус» развивает собственную сеть авторизированных сервисных центров и пунктов проката электротранспорта, а также не имеющих аналогов образовательных пространств «ЦеХАБ» и «Цитрус Академия» во флагманских магазинах сети.

смартфоны, Meizu, Цитрус
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