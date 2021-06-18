Технику для «Цитруса» завозили через 60 подставных ФОП, налогов не уплачено на 13,3 млн грн, - СМИ

На компанию завели дело, но следователь закрыл его, опираясь только на показания менеджмента «Цитруса». Теперь этим вопросом занимается ГБР.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным источника издания, с июля по октябрь 2019 года ООО «Смарт гаджет» ввозило в Украину смартфоны и электронику по заниженным ценам для продажи в сети «Цитрус».
В схеме были задействованы ряд компаний и 60 подставных физлиц-предпринимателей. Вычислить их удалось благодаря тому, что все они подавали отчетность с одного IP-адреса.
Всего за 4 месяца предприниматели уклонились от уплаты налогов в сумме 13,3 млн грн.
Против них открыли дело, но в декабре 2019 года производство было закрыто. По данным источника, дело закрыли, основываясь только на показаниях должностных лиц предприятий-нарушителей.
Теперь ГБР расследует, как благодаря коррупционным связям предпринимателям удалось добиться закрытия дела. При этом, по словам источника, и в ГБР расследование продвигается медленно, а материалы фактически пылятся на полке.
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