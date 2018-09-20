В МИД РФ назвали Facebook инструментом спецслужб США

Социальная сеть Facebook постепенно трансформируется в инструмент манипуляций американских спецслужб по зачистке информационного пространства. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Фактически получается, что любая информация не только в Facebook, но и в любых принадлежащих ему ресурсах, других ресурсах — Instagram, WhatsApp, может быть заблокирована или удалена специалистами по безопасности, штаб которых в текущем году, как мы понимаем, удвоится до 20 тыс. человек», — обратила особое внимание Захарова, говоря о предстоящем ужесточении этой соцсетью цензуры.

По ее словам, соцсеть Марка Цукерберга, которая поначалу зарекомендовала себя как средство свободного общения и обмена различного рода контентом, трансформируется в «манипулятивный инструмент американских спецслужб по зачистке информационного пространства от неугодных официальному Вашингтону материалов о контактах, о прессинге, который в последнее время ощущает на себе компания Facebook со стороны американских СМИ и не только американских».

«Судя по поступающей информации, под предлогом борьбы с фейковыми новостями, в дополнение к уже существующим правилам по фильтрации на достоверность текстовых сообщений, политической рекламы, теперь в Facebook, а также в подконтрольных ему соцсетях будут проверять и личные данные пользователей, аудио — и видеоматериалы», — добавила Захарова.

По словам официального представителя российского МИД, «все эти шаги, которые наносят серьезный удар по ценностям демократии и свободы слова, свободы вообще в принципе, представляются в США в качестве вынужденной меры, якобы призванной противостоять вмешательству в американские выборы».