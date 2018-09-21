Сын Пашинского заработал почти 1,5 млн грн в государственном «Спецтехноэкспорте»

Директор департамента контрактов государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» Антон Пашинский задекларировал почти 1,5 миллиона гривен доходов. Об этом сообщает #Точно, проект Радио Свобода.
Антон Пашинский, сын председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского, с 2016 задекларировал почти 1,5 миллиона гривен доходов. Такая информация содержится на официальном веб-портале электронных деклараций.
В частности, в августе этого года Антон Пашинский подал изменения в декларации, в которых указал, что получил месячную зарплату в сумме 104 тыс 680 гривен.
В прошлом году сын народного депутата получил годовую зарплату в размере 802 000 109 гривен. В 2016 году Антон Пашинский заработал 472 тыс 411 гривен. Дополнительно декларант получил более 48 000 гривен от медицинского страхования в государственной компании.
Высокая заработная плата позволила Пашинскому-младшему приобрести собственное элитное авто. В прошлом году он задекларировал Toyota Land Cruiser Prado 150 за один миллион гривен.
Антон Пашинский в декларациях отмечает свою фамилию с орфографической ошибкой на украинском языке. В части документов не используется мягкий знак в суффиксе «ск» — «Пашинский».
О том, что 24-летний Антон Пашинский в феврале возглавил один из департаментов предприятия «Спецтехноэкспорт» три года назад заявило издание Forbes. Тогда депутат от «Народного фронта» Сергей Пашинский назвал в комментарии Радио Свобода сообщение о руководящей должности сына «ФСБшной провокацией».
«Сознательно поменяв хорошо оплачиваемую работу на работу на государственном предприятии, я помогаю стране, делая то, что умею делать хорошо: ищу компании, которые могут поставлять в Украину настоящие (не охотничьи) ночные прицелы и тепловизоры, производителей стрелкового оружия», — так объяснил Антон Пашинский свой переход в государственную компанию в Facebook.
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