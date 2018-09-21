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Всемирный банк посчитал, когда планета задохнется от мусора

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Всемирный банк посчитал, когда планета задохнется от мусора

Ежегодно образующееся количество мусора на Земле возрастет на 70% к 2050 году, если государства не объединят усилия и не предпримут шаги, направленные на переработку отходов и сокращение потребления пластика.

Такой прогноз содержится в распространенном в четверг докладе Всемирного банка, посвященном борьбе с глобальным загрязнением окружающей среды.

Согласно изложенным в нем данным, в результате ускоряющейся урбанизации и роста населения стран на Земле к 2050 году может образовываться до 3,4 млрд тонн мусора в год, тогда как по состоянию на 2016 год этот показатель оценивался в 2,01 млрд тонн. При этом отмечается, что больше трети (34%) всех отходов в мире генерируют 16% населения мира из стран с наиболее высоким уровнем жизни. Восточная Азия и Тихоокеанский регион несут ответственность за 23% мусора на Земле. Авторы доклада прогнозируют, что к 2050 году страны Африки к югу от пустыни Сахара увеличат загрязнение втрое, а государства Южной Азии — удвоят.

Самую серьезную проблему специалисты видят в утилизации пластика, который без должной и своевременной переработки оказывает серьезный эффект на экосистемы, поскольку изделия из пластика не разлагаются сотнями и даже тысячами лет. Авторы доклада в этой связи подчеркнули, что только лишь в 2016 году страны мира утилизировали 242 млн тонн пластикового мусора, что составляет 12% от всех твердых отходов.

В этом контексте эксперты отметили, что правительствам следует уделять больше внимания переработке отходов, особенно это касается развивающихся стран. Для наглядности в докладе приводится следующая статистика: в странах с высоким уровнем жизни переработке подлежит примерно треть всех отходов, тогда как в государствах с низким уровнем жизни перерабатываются лишь 4% мусора.

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Авторы доклада считают, что изменить ситуацию можно путем оказания финансовой помощи странам, наиболее в этом нуждающимся — особенно быстроразвивающимся государствам, — чтобы они могли разработать эффективные системы переработки мусора. Кроме того, специалисты убеждены, что проблему можно решать путем поддержки усилий развитых стран по сокращению объемов потребления пластика и сбрасывания отходов в море, а также информирования населения о культуре потребления, переработке органического мусора и программах контроля и утилизации отходов.

Всемирный банк, мусор
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