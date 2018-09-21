Гройсман грозится забрать у олигарха Фукса лицензии на недра

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил разработать проект постановления, которое отменит предоставление новых лицензий на разработку недр компании российского олигарха Павла Фукса. Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в парламенте в пятницу.

«Я дал поручение секретариату правительства юридически подготовить проект постановления об отмене тех решений в пределах полномочий правительства», — сказал Гройсман.

По его словам, на заседании комиссии Госслужбы геологии и недр, на которой увеличили лицензионные участки, присутствовал представитель Кабмина.

«Он выразил особое мнение, которое юридически зафиксировано, что мы не поддерживаем это решение. Но комиссия приняла свое решение», — сказал Гройсман.

Он заверил, что правительство никакого решения по этому поводу не принимало.

Глава Кабмина добавил, что внеконкурсное предоставление лицензий подписал тот заместитель главы Госгеонадр, которого 3 сентября задержали на взятке.

«Я не буду поддерживать ни российских, ни украинских олигархов, которые дерибанят украинские недра. Я вам это могу сказать однозначно», — заявил Гройсман.

По его словам, Министерство экологии уже 2 месяца не предоставляет ему на подпись постановления правительства об открытии геоданных и об обязательном проведении аукционов.

«Я считаю, что после подписания этих решений прозрачности и конкурентности в Геонедрах станет намного больше», — отметил глава Кабмина.

Напомним, что 30 августа Государственная служба геологии и недр без конкурса увеличила лицензионные участки для компании «Ист Юроуп Петролеум» российского бизнесмена Павла Фукса.

В июле 2018 года Полтавский облсовет выдал спецразрешения на добычу углеводородов «Ист Юроуп Петролеум».

Ранее также стало известно, что еще одна фирма, которую связывают с Павлом Фуксом — ООО «Прайс-Компани» — получила разрешение на разработку газовых месторождений на Харьковщине.

Павел Фукс — бизнесмен, который родился в Харькове, потом перебрался в Москву, где прожил долгое время и заработал капитал. По его словам, он отказался от российского гражданства, а в 2015 году получил новый украинский паспорт.

Фукса замечали на встречах с первым заместителем фракции БПП Игорем Кононенко, давним бизнес-партнером президента Петра Порошенко, а также с нардепом БПП Александром Грановским, которого СМИ называют куратором за судебной властью от Администрации президента.