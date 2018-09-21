Россияне «выносят» валютные депозиты из местного Сбербанка

В течение августа россияне забрали с валютных депозитов в местном Сбербанке $1,2 млрд, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные Банка России и исследовательской компании Frank RG. Издание указывает, что с начала года объем средств на валютных счетах в Сбербанке сократился на 10%, что больше, чем в среднем по сектору.

Bloomberg объяснил отток средств опасениями населения, что против государственных банков будут введены новые санкции. Повлияли на ситуацию и слухи о возможной конвертации валютных вкладов в рубли.

В самом Сбербанке уверяют, что ничего страшного не происходит.

В начале августа заместитель председателя правления Сбербанка РФ Александр Морозов рассказывал о том, что каких-либо «необычных движений» клиентских средств он не наблюдает.