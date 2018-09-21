NASA удалось заснять редкие светящиеся облака

Американское аэрокосмическое агентство NASA запечатлело редкое атмосферное явление — серебристые облака, которые также известны как ночные светящиеся или мезосферные облака, сообщает Science Alert.
Миссия NASA PMC Turbo проходила в июле в течение пяти дней. С ракетного полигона Эсрейндж в Швеции ученые запустили в мезосферу гигантский воздушный шар с семью камерами высокого разрешения и прибором LIDAR (устройством для обнаружения, идентификации и определения дальности с помощью света). В итоге было получено шесть миллионов фотографий.
Исследователи надеются, что полученная информация поможет им лучше понять структуру верхней атмосферы Земли, чтобы улучшить прогнозирование погоды.
Серебристые облака — самые высокие облачные образования в мезосфере, возникающие на высоте 70-95 километров. Для их образования требуются большое количество водяного пара, очень низкая температура, наличие мельчайших пылевых частиц, на которых конденсируются пары воды, превращающиеся затем в кристаллы льда.
Наземный наблюдатель может увидеть эти светлые полупрозрачные облака только в сумерках.
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