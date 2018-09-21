НБУ во второй раз отказал белорусам в согласовании приобретения украинской «дочки» Сбербанка

Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка Украины принял решение отказать в приобретении через АО «Паритетбанк» (Беларусь) существенного участия в ПАО «Сбербанк» (Киев) в размере 100% его уставного капитала.

Как сообщается на веб-сайте НБУ, соответствующее решение принято 14 сентября в связи с неподачей достаточных документов и информации для подтверждения соответствия заявителя требованиям законодательства Украины.

25 июля 2018 года НБУ повторно получил от Паритетбанка пакет документов для приобретения украинской «дочки» Сбербанка.

В марте, по итогам первой попытки, НБУ также отказал Паритетбанку.

Председатель правления Сбербанка России Герман Греф в начале июля заявлял, что очень надеется на положительный ответ от Нацбанка Украины по итогам второй попытки.

Интерес к покупке украинского Сбербанка проявлял белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня, который намеревался приобрести находящийся в госсобственности Паритетбанк и через него — украинскую «дочку» Сбербанка РФ.

Изначально власти Беларуси одобрили продажу бизнесмену госбанка за $50 млн, однако позже подконтрольная Прокопене компания VP Capital сообщила, что Паритетбанк остается собственностью его текущего владельца — Республики Беларуси.