Сытник предупреждал Омеляна об обысках

Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство из-за возможного разглашения данных руководителем Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником. Об этом сообщает пресс-служба САП.
Отмечают, что речь идет о заявлении подозреваемого в незаконном обогащении Министра инфраструктуры Владимира Омеляна.
Согласно заявлению САП, Омелян сообщил, что Сытник сказал ему заблаговременно о проведении обыска по месту жительства.
«Заявление Министра не усматривается голословным, ведь материалы уголовного производства, в котором ему сообщили о подозрении, содержали сведения о наличии телефонных соединений между Омеляном и абонентом, записанным как „Артем Сытник“, накануне проведения обыска», — пишут в САП.
В частности, сообщается, что Сытник и Омелян разговаривали 2 ноября 2017 года в 08.00 ч., 11.32 ч., 19.09 ч. и в 23.42 ч.
Материалы уголовного производства САП направит генпрокурору Юрию Луценко для определения органа досудебного следствия.
Напомним, что 13 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
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