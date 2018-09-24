Помпео заявил о бесполезности действий России в Сирии и в Украине

Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что Россия показала свою бесполезность на Украине и в Сирии. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.
Глава Госдепа пояснил, что есть много мест в мире, где у США и России пересекаются национальные интересы и они работают вместе по вопросам противодействия терроризму. «Они [русские] не доказали свою полезность в Украине, в Сирии», — сказал Помпео.
Госсекретарь напомнил, что на прошлой неделе Вашингтон ввел санкции против Китая за то, что его военное ведомство купило у России ЗРК С-400 и истребители Су-35. По его словам, это было сделано, чтобы «отодвинуть назад российскую военную активность по всему миру». Госсекретарь сказал, что президент США Дональд Трамп старается наладить отношения с Россией, чтобы «изменить это», но Вашингтон «не добивается в этом успехов».
Журналист, который брал интервью, сравнил отношения России и США с взаимоотношениями «хорошего копа и плохого копа», где Трамп и госсекретарь Помпео — хорошие полицейские. «Мы все пытаемся быть копами, которые защищают Америку. И я думаю, что мы достигаем этой цели», — сказал глава Госдепартамента. Он высказал мнение, что в США стало безопаснее с тех пор, как Дональд Трамп занял президентское кресло.
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