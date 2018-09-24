Омелян анонсировал строительство в Украине первого настоящего автобана

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что на прошлой неделе посетил Германию, где провел переговоры о возможности финансирования строительства автодороги по всем стандартам Евросоюза на участке Мариуполь-Запорожье. Об этом он написал в Facebook.

Министр рассказал, что встретился с Федеральным Министром экономики и энергетики Питером Альтмаером и обсудил с ним много важных аспектов дальнейшего двустороннего сотрудничества.

«Немецкая сторона рассматривает возможность выделения финансирования на автодорогу в Восточной Украине, вероятно, это будет путь Мариуполь-Запорожье. И он станет первым настоящим автобаном в Украине, построенным по всем требованиям ЕС», — заявил Омелян.

Также он добавил, что обратился к немецким коллегам с просьбой рассмотреть возможность адресной помощи Краматорску по восстановлению и развитию инфраструктуры и мощностей этого города.