Омелян анонсировал строительство в Украине первого настоящего автобана

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что на прошлой неделе посетил Германию, где провел переговоры о возможности финансирования строительства автодороги по всем стандартам Евросоюза на участке Мариуполь-Запорожье. Об этом он написал в Facebook.
Министр рассказал, что встретился с Федеральным Министром экономики и энергетики Питером Альтмаером и обсудил с ним много важных аспектов дальнейшего двустороннего сотрудничества.
«Немецкая сторона рассматривает возможность выделения финансирования на автодорогу в Восточной Украине, вероятно, это будет путь Мариуполь-Запорожье. И он станет первым настоящим автобаном в Украине, построенным по всем требованиям ЕС», — заявил Омелян.
Также он добавил, что обратился к немецким коллегам с просьбой рассмотреть возможность адресной помощи Краматорску по восстановлению и развитию инфраструктуры и мощностей этого города.
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