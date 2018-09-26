Флагманский iPhone стоит в три раза дороже компонентов, из которых он собран

Компоненты iPhone Xs Max стоят в три раза дешевле, чем собранный из них смартфон. Это выяснили специалисты из канадской компании Techinsights, разобрав гаджет и оценив совокупную стоимость всех его деталей и затрат на сборку. Об этом сообщило британское издание Daily Mail.
«Фирма Techinsights из Оттавы разобрала iPhone Xs Max с 256 Гб памяти и выяснила, что стоимость деталей и работ по сборке составляет около $443, — пишет издание. — При этом стоимость изготовления предыдущей версии — iPhone X с 64 Гб памяти — около $395». iPhone Xs Max с 256 Гб продается в США по цене $1249.
В частности, самым дорогим компонентом в новинке оказался дисплей — $81, при этом в прошлогоднем iPhone X он стоит $77. На втором месте по цене процессор — $72 против 66. На третьем — модули памяти за $65 ($45 в iPhone X). Примечательно, что на фоне относительно высокой стоимости деталей, специалисты из TechInsights оценили затраты на сборку и тестирование всего в $25, и эта цена не изменилась по сравнению с предыдущей моделью.
Однако эксперты обращают внимание на то, что анализ канадской компании не включает многочисленные затраты в процессе разработки и реализации смартфона: создание и тестирование программного обеспечения, рекламные кампании и прочее.
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