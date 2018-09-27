Росгвардия получила право задерживать суда в районе Крымского моста

Российская Госдума на заседании в четверг приняла закон, который наделяет военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии) новыми полномочиями по обеспечению безопасности акватории в районе Крымского моста.

В настоящее время сотрудники Росгвардии могут досматривать суда. Как сооющают российские СМИ, новым законом предлагается наделить Росгвардию полномочиями «осуществлять доставление плавучих средств (судов) и орудий совершения административного правонарушения в соответствии с законодательством об административных правонарушениях».

«Речь идет о предоставлении Росгвардии полномочий по охране Крымского моста и Керченского пролива, — пояснил автор инициативы, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. — Данной поправкой мы расширяем полномочия морской бригады войск национальной гвардии, специально созданной для охраны данного объекта».

«Теперь росгвардейцы также смогут задерживать в Керченском проливе иностранные суда-нарушители, сопровождать их в порты и производить процессуальное оформление правонарушений», — уточнил он. «Ввиду напряженной обстановки, которая сохраняется в регионе, данная норма представляется особенно важной», — считает российский парламентарий.