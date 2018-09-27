Бразильская Petrobras выплатит $853 млн по делу о коррупции

Контролируемая государством бразильская нефтяная компания Petrobras выплатит штраф в размере более $853 млн из-за взяток политикам и политическим партиям Бразилии. Об этом сообщается на сайте Минюста США.

Как отмечается, расследование проводилось по факту нарушения компанией американского закона о коррупции за рубежом. Согласно заявлению помощника генпрокурора США Брайана Бенцковски, сотрудники Petrobras высшего звена, включая членов правления, выплачивали многомиллионные взятки, а затем подтасовывали бухгалтерские книги, чтобы скрыть это от инвесторов и регулятора.

Согласно заявлению, сумма штрафа, которую должна уплатить Petrobras, установлена с учетом 25-процентной скидки за сотрудничество с расследованием. Американская комиссия по ценным бумагам и биржам и Минюст США получат по 10% ($85,3 млн) суммы штрафа, а власти Бразилии — 80% ($682,6 млн) штрафа.

В конце ноября 2017 года в Бразилии задержали шесть человек по делу о хищениях в Petrobras. Среди задержанных оказался бывший топ-менеджер нефтегазовой компании Transpetro, дочерней структуры Petrobras. Эта операция являлась частью более широкого расследования, которое называлось Lava Jato. Оно включало в себя дела против ряда чиновников и служащих госкомпаний. В конце декабря экс-главу Petrobras Марию дас Грасас Фостер официально обвинили в коррупции.