Кличко пообещал в октябре электронный билет для общественного транспорта

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что электронный билет для проезда в общественном транспорте появится в течение месяца. Об этом сообщает пресс-служба Киевской администрации.

«В течение месяца мы представим электронный билет — единый билет для всех видов коммунального общественного транспорта города. И им будет очень удобно пользоваться», — сказал Кличко в эфире «Украинского радио».

Он добавил, что работы по установке валидаторов (электронные системы контроля оплаты проезда — Ред.) уже заканчиваются, но есть еще определенные технические моменты, которые будут решены в течение месяца.

Кличко также напомнил, что стоимость проезда в общественном транспорте Киева — одна из самых низких в Европе.