В Японии показали электромобиль, почти полностью сделанный из пластмассы

В Японии представили первый в мире электромобиль, который на 90% сделан из различных видов пластмасс. Об этом сообщает NHK.
По данным телеканала, его разработкой занимались ученые Токийского университета совместно с производителями. Отмечается, что за счет использования различных видов пластмасс автомобиль на 40% легче обычного, что открывает новые перспективы для развития энергосберегающих электромобилей.
Напомним, что 17 сентября по маршруту в Германии проехал первый в мире поезд, работающий на водородном топливе. Его построила французская машиностроительная компания Alstrom. Состав способен развивать скорость до 140 км/ч и преодолевать порядка 1 тыс. км на одной заправке практически бесшумно.
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