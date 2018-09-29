Порошенко заявил, что его бизнеса в России нет

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что у него нет бизнеса в России. Об этом он сказал в субуоту, 29 сентября, во время визита в Харьков, передает РБК-Украина.
Он отметил, что «почувствовал на себе, что такое российская экономическая война и экономическая блокада».
«Да, я пришел к власти из бизнеса. После аннексии Крыма Россия конфисковала у меня Севастопольский морской завод. Де-факто, его у меня нет. Но оккупантам дарить его никто не собирается. И я каждый раз манифестую это, внося его в свою электронную декларацию, которую, согласно закону, я заполняю ежегодно», — подчеркнул Порошенко.
Что касается кондитерской фабрики в Липецке, то, по словам президента, ее арестовали.
«По приказу Путина, как атив, она с первых дней агрессии была арестована. Почему? Чтобы ее нельзя было ни продать, ни передать», — подчеркнул Порошенко.
Он также добавил, что менеджмент компании закрыл эту фабрику.
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