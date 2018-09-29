Программу визита Эрдогана в Германии изменили по соображениям безопасности

График визита в Германию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в субботу изменили из-за проблемы безопасности и политических разногласий.
Об этом сообщает DPA.
После завтрака с канцлером Ангелой Меркель Эрдоган отправился в Кельн, где он планирует открыть новую центральную мечеть города.
Новый религиозный центр возглавляет DITIB, турецко-германская исламская ассоциация, представляющая около 900 турецких исламских групп в Германии. DITIB проводит общественную работу и предлагает обучение имамам и получает средства из Анкары.
В пятницу власти Кельна отменили запланированное большое открытое мероприятие в мечети из соображений безопасности.
В заявлении городских властей говорится, что церемония открытия состоится, но в ней смогут принять участие только приглашенные гости, а вокруг самой мечети создадут безопасную зону.
Рядом с мечетью был установлен большой периметр безопасности, и местная полиция заявила, что в субботу утром никаких волнений не наблюдалось. По всем городу были развернуты несколько тысяч полицейских.
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