Сербия привела армию в боевую готовность из-за визита президента Косово на ГЭС

Президент Сербии Александр Вучич привел армию Сербии в боевую готовнось из-за приезда президента Косово Хашима Тачи на озеро Газиводе. Об этом сообщает РТС.
Как сообщает издание, Хашим Тачи сегодня посетил озеро Газиводе на севере Косово. Вместе с ним приехали также руководитель полиции Косово и министр финансов. Однако, перед приездом Тачи, спецназ косовской полиции взял под контроль объекты электростанции и водохранилища в Газиводе. Через несколько часов после завершения визита спецназовцы покинули объекты.
ГЭС «Газиводе» и подстанция «Валачи» являются ключевыми энергетическими объектами на севере Косово, они принадлежат сербской энергосети. Здесь же находится ключевой для севера Косово объект водоснабжения — канал Ибр-Лепенец.
Ранее косовары неоднократно заявляли, что ГЭС «Газиводе» должна быть включена в энергетическую систему Косово.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Сербии в очередной раз исключил признание Косова.
До этого он заявлял, что стремится к компромиссу с Косово.
«Мы хотим быть частью Европейского союза, косовские албанцы стремятся к безвизовом режиму с ЕС. Надо понять, что нам нужно жить вместе, нам нужно жить рядом друг с другом», — отметил он.
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