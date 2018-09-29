Сербия привела армию в боевую готовность из-за визита президента Косово на ГЭС

Президент Сербии Александр Вучич привел армию Сербии в боевую готовнось из-за приезда президента Косово Хашима Тачи на озеро Газиводе. Об этом сообщает РТС.

Как сообщает издание, Хашим Тачи сегодня посетил озеро Газиводе на севере Косово. Вместе с ним приехали также руководитель полиции Косово и министр финансов. Однако, перед приездом Тачи, спецназ косовской полиции взял под контроль объекты электростанции и водохранилища в Газиводе. Через несколько часов после завершения визита спецназовцы покинули объекты.

ГЭС «Газиводе» и подстанция «Валачи» являются ключевыми энергетическими объектами на севере Косово, они принадлежат сербской энергосети. Здесь же находится ключевой для севера Косово объект водоснабжения — канал Ибр-Лепенец.

Ранее косовары неоднократно заявляли, что ГЭС «Газиводе» должна быть включена в энергетическую систему Косово.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Сербии в очередной раз исключил признание Косова.

До этого он заявлял, что стремится к компромиссу с Косово.

«Мы хотим быть частью Европейского союза, косовские албанцы стремятся к безвизовом режиму с ЕС. Надо понять, что нам нужно жить вместе, нам нужно жить рядом друг с другом», — отметил он.