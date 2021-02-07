Байден призвал Сербию признать независимость Косово

Президент США Джо Байден поздравил Сербию с предстоящим Днем государственности, указав на необходимость реформ и признания независимости непризнанного Косова. Поздравление американского президента опубликовала в воскресенье пресс-служба администрации сербского президента.
«От имени американского народа направляю искренние поздравления вам и вашим согражданам с Днем государственности 15 февраля. Имея в виду 140 лет партнерства между нашими странами, Соединенные Штаты остаются долгосрочно приверженными развитию экономического сотрудничества, региональной стабильности и демократических ценностей. Мы и далее остаемся непоколебимыми в поддержке Сербии в вопросе европейской интеграции и поддерживаем вас в дальнейших тяжелых шагах по достижению этой цели, включая проведение необходимых реформ и достижение всеобъемлющего соглашения по нормализации с Косовом, которое сфокусировано на взаимном признании», — говорится в письме Байдена.
Американский президент также напомнил о союзничестве Вашингтона и Белграда в Первой и Второй мировых войнах, а также сотрудничестве в борьбе с COVID-19, указав на «углубление дружеских связей» двух стран.
В ответ президент Сербии Александар Вучич, выступая перед прессой после военных учений в городе Панчево в воскресенье, заявил, что «позиции Белграда по признанию Косова ясны», однако Белград «должен заботиться о своих государственных интересах» и «не поддаваться эмоциям».
«Благодарю Байдена за поздравления. А что касается взаимных признаний, то это не указано в актах ни одной международной организации. Мы понимаем, что это новая американская политика. Были попытки навязать этот термин (взаимного признания) как что-то, что нам нужно принять как окончательное решение в Вашингтоне, я уже однажды сказал в лицо, что я думаю о признании, и мой ответ не будет другим», — заявил Вучич.
Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств — членов ЕС.
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