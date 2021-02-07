Войти
Байден предложил лишить Трампа допуска к секретной информации
инициатива
Байден предложил лишить Трампа допуска к секретной информации
Трамп не будет давать показания в сенате на процессе по импичменту
позиция
Трамп не будет давать показания в сенате на процессе по импичменту

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Байден призвал Сербию признать независимость Косово

307
Байден призвал Сербию признать независимость Косово

Президент США Джо Байден поздравил Сербию с предстоящим Днем государственности, указав на необходимость реформ и признания независимости непризнанного Косова. Поздравление американского президента опубликовала в воскресенье пресс-служба администрации сербского президента.

«От имени американского народа направляю искренние поздравления вам и вашим согражданам с Днем государственности 15 февраля. Имея в виду 140 лет партнерства между нашими странами, Соединенные Штаты остаются долгосрочно приверженными развитию экономического сотрудничества, региональной стабильности и демократических ценностей. Мы и далее остаемся непоколебимыми в поддержке Сербии в вопросе европейской интеграции и поддерживаем вас в дальнейших тяжелых шагах по достижению этой цели, включая проведение необходимых реформ и достижение всеобъемлющего соглашения по нормализации с Косовом, которое сфокусировано на взаимном признании», — говорится в письме Байдена.

Американский президент также напомнил о союзничестве Вашингтона и Белграда в Первой и Второй мировых войнах, а также сотрудничестве в борьбе с COVID-19, указав на «углубление дружеских связей» двух стран.

В ответ президент Сербии Александар Вучич, выступая перед прессой после военных учений в городе Панчево в воскресенье, заявил, что «позиции Белграда по признанию Косова ясны», однако Белград «должен заботиться о своих государственных интересах» и «не поддаваться эмоциям».

«Благодарю Байдена за поздравления. А что касается взаимных признаний, то это не указано в актах ни одной международной организации. Мы понимаем, что это новая американская политика. Были попытки навязать этот термин (взаимного признания) как что-то, что нам нужно принять как окончательное решение в Вашингтоне, я уже однажды сказал в лицо, что я думаю о признании, и мой ответ не будет другим», — заявил Вучич.

Читайте также: Интернет-гиганты заработали более $1 трлн на фоне пандемии

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств — членов ЕС.

Сербия, Косово, Джо Байден
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 7 февраля 2021
Суббота, 6 февраля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему приход IKEA ничего не изменит

Глобально приход IKEA ничего не изменит. Как не изменил приход Uber, RyanAir или H&M. И в принципе такого рода инвесторы никогда и нигде ничего не меняли. Их польза только в том, что они увеличивают разнообразие товаров и услуг. Все.Почему они ничего не изменят? Все эти инвесторы - это компании, нацеленные на внутренний рынок.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

«Слуги» Зеленского в зеркале общественного мнения

Предыдущая власть кланялась США так, что горб на спине вырос – новая власть делает точно так же. Минские соглашения? Точно так же не выполняются. На Донбассе – ни войны, ни мира. С Порошенко никто не хотел общаться – и с Зеленским точно так же никто не желает договариваться.
Хади Заргари
Хади Заргари
третий секретарь Посольства Исламской Республики Иран в Украине

Наслідки Ісламської революції для зовнішньої політики Ірану

Аналіз та оцінка зовнішньої політики Ірану після Ісламської революції завжди були однією з тем, що приваблювали іноземних аналітиків та журналістів. Разом з тим, попри велику кількість проведених оцінок та опублікованих праць, (значною частиною на основі закордонного бачення), виникають певні непорозуміння щодо цієї теми.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016