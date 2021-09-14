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В Сербии назвали препятствие для вступления страны в Евросоюз

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В Сербии назвали препятствие для вступления страны в Евросоюз

Сербия понимает, что не вступит в Евросоюз до тех пор, пока не решит вопрос с Косово. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич в ходе визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Белград, передает n1info.

«Мы очень хорошо знаем, каково условие вступления Сербии в ЕС: решение вопроса Косово... Мы готовы обсуждать все возможные компромиссные решения», — сказал он. По мнению Вучича, компромисса удастся достичь быстрее, если «Белград и Приштина сначала отрегулируют свои взаимоотношения», обеспечат поток товаров, услуг и капитала и станут ближе.

Сербский президент заявил, что Белград выступает против замороженного конфликта. «Это должен быть компромисс, а не решение, которое станет унизительным и разрушительным для Сербии», — добавил Вучич.

Меркель после встречи с Вучичем заявила, что присоединение балканских стран к Евросоюзу отвечает геостратегическим интересам сообщества. По ее словам, «еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем Сербия и другие страны региона наконец смогут стать членами Европейского союза». Одной из предпосылок для вступления в ЕС она назвала признание Сербией независимости Косово.

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Сербия получила статус кандидата на вступление в ЕС в 2012 году. Летом прошлого года Вучич заявил, что переговоры Сербии и Евросоюза должны закончиться в 2024 году, а в 2026 году Сербия рассчитывает вступить в ЕС. 2 сентября Вучич отметил, что Белград не видит прогресса в этом вопросе. «Мы с большим энтузиазмом относились к процессу — сегодня это не так», — сказал он. Сербский президент вновь отметил, что интеграция страны в Евросоюз напрямую зависит от отношений с Косово.

Республика Косово объявила о своей независимости от Сербии в 2008 году, после долгого периода конфликта. Более 100 стран — членов ООН в итоге признали ее независимость.

Сербия, Косово
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