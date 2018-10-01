С начала года украинцы заплатили почти 12 миллиардов военного сбора

В течение января-августа 2018 года в государственный бюджет уплачено почти 11,8 млрд гривен военного сбора. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Как отмечается, запланированные показатели выполнены на 102,3%, бюджет дополнительно получил 259,4 млн гривен.

«Нынешние показатели превысили соответствующий период прошлого года на 24,4%, или на 2,3 млрд гривен», — говорится в сообщении.

«В августе 2018 года на обороноспособность украинской армии плательщики перечислили 1,5 млрд гривен, что на 5,3%, или на 77,9 млн гривен больше запланированного. По сравнению с августом 2017 года поступления военного сбора выросли на 24,6%, или на 305,6 млн гривен», — сообщает пресс-служба.

Напомним, военный сбор был введен в Украине с августа 2014 года, его ставка составляет 1,5% доходов, подлежащих налогообложению.

Плательщиками военного сбора являются физические лица — резиденты и нерезиденты, получающие доходы в Украине.