С начала года украинцы заплатили почти 12 миллиардов военного сбора

В течение января-августа 2018 года в государственный бюджет уплачено почти 11,8 млрд гривен военного сбора. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.
Как отмечается, запланированные показатели выполнены на 102,3%, бюджет дополнительно получил 259,4 млн гривен.
«Нынешние показатели превысили соответствующий период прошлого года на 24,4%, или на 2,3 млрд гривен», — говорится в сообщении.
«В августе 2018 года на обороноспособность украинской армии плательщики перечислили 1,5 млрд гривен, что на 5,3%, или на 77,9 млн гривен больше запланированного. По сравнению с августом 2017 года поступления военного сбора выросли на 24,6%, или на 305,6 млн гривен», — сообщает пресс-служба.
Напомним, военный сбор был введен в Украине с августа 2014 года, его ставка составляет 1,5% доходов, подлежащих налогообложению.
Плательщиками военного сбора являются физические лица — резиденты и нерезиденты, получающие доходы в Украине.
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Очень хотелось бы знать статьи расходов по военному сбору- куда кому и за что. А то деньги в бюджет поступили... И где осели?