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Беглый депутат Онищенко собирается подать иск против Порошенко

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Беглый депутат Онищенко собирается подать иск против Порошенко

Депутат Верховной рады Александр Онищенко, который был лишен неприкосновенности и скрывается от правоохранительных органов, заявил о подготовке иска против президента Петра Порошенко за клевету.

«Подаю в суд на Порошенко за клевету. На днях он назвал меня преступником и сказал, что я должен понести наказание. Это он так ответил на вопрос журналиста, а платил ли он, президент, депутатам деньги за голосования», — написал он на своей странице в Facebook.

Онищенко считает, что обладает высокими шансы выиграть суд, так как он является главным свидетелем причастности Порошенко к коррупционным схемам. «Масса фактов, подтверждающих его преступления, много свидетелей с мандатами, толпы желающих дать показания, десятки открытых дел НАБУ по моим разоблачениям, пленки, записи, переписки, — отметил депутат. — Ноль реакции, потому что он и тут всех коррумпировал».

Напомним, ранее СМИ частично опубликовали запись разговора Онищенко и Порошенко. В нем речь шла о том, что бывший министр экологии Николай Злочевский сумел договориться с президентом о закрытии ряда уголовных дел против него в обмен на долю в бизнесе. Этой истории сам депутат посвятил главу в своей книге о коррупции действующего президента под названием «Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе».

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Онищенко также обвиняет Порошенко в том, что тот в первые два года президентства для укрепления власти открыто подкупал депутатов парламента, которые затем голосовали за нужные ему кадровые назначения и законопроекты. По словам парламентария, деньги президент передавал в здании своей администрации.

Александр Онищенко
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