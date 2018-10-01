Посольство США обвинило Россию в трагедии в Горловке

Посольство США в Украине подчеркивает, что конфликт на востоке Украины превратил страну в одну из наиболее заминированных в мире.

«Мы в отчаянии от сообщений о том, что в контролируемой Россией Горловке три подростка погибли, подорвавшись на мине, а четвертый получил ранения. Спровоцированный Россией конфликт на востоке Украины превратил Украину в одну из самых заминированных стран мира», — говорится в сообщении диппредставительства в Твиттере.

В посольстве подчеркнули, что Россия должна настаивать на том, чтобы «ее ставленники на востоке Украины уменьшили минные угрозы».

«Местные дети заслуживают мирное и безопасное детство. Украинцы страдают от российской агрессии», — подытожили в дипмиссии.

Напомним, что 30 сентября четверо подростков подорвались на мине в городе Горловка, находящемся на неподконтрольной правительству части Донецкой области: трое из них погибли, еще одного мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.