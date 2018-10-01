Tesla перевыполнила план по выпуску Model 3

Tesla выпустила более 50 тысяч электромобилей Model 3 за третий квартал и нарастила темпы выпуска до рекордных 6700 штук в неделю. Об этом сообщает Electrek со ссылкой на источники.
По данным издания, по состоянию на 28 сентября Tesla перевыполнила план и произвела по итогам третьего квартала около 51 тыс автомобилей Model 3 (планировалось 50 тыс).
С момента старта производства Tesla выпустила около 77,4 тыс электромобилей Model 3.
Отмечается, что поставленная цель — выйти на объемы выпуска 6000 штук — достигнута. Компания нарастила темпы до рекордных 6700 авто в неделю.
Официальная статистика компании будут опубликована в ближайшее время.
Напомним, акции Tesla Inc. на торгах 1 октября стремительно отыграли недавнее падение.
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