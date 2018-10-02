Дмитрий Вовк, экс-глава НКРЭКУ: Если нынешний состав регулятора продолжит реформы в том же духе - они обречены на успех

Дмитрий Вовк является рекордсменом по сроку руководства Нацкомиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). О его деятельности на посту главы регулятора существует множество различных мнений. Однако, никто не может отрицать одного факта: именно в период его руководства Нацкомиссией стартовали реформы энергосектора, именно тогда был создан в Украине нормативно-правовой базис нового энергорынка. Энергореформа поинтересовалась у самого Д. Вовка: как он оценивает тот период своей жизни?

Я проработал в составе НКРЭКУ с декабря 2014 года по май 2018 года. Приходилось работать в достаточно тяжелых условиях. При этом я считаю, очень много удалось изменить. Регулятор теперь является независимым органом со всеми атрибутами самодостаточности: отдельное финансирование с реальными рыночными зарплатами, независимый способ голосования документов и прозрачная процедура назначения членов комиссии.

Если же говорить о конкретных решениях, которыми можно гордиться – это реформы в сфере первичных энергоресурсов - природному газу и энергетическому углю. Мы начинали реформировать газовый сектор еще зимой-весной 2015 года. Вторая кардинальная реформа, которая, я считаю, удалась – это внедрение вторичного законодательства по рынку природного газа, которое признано во всем мире. Третье направление, которым мы занимались – это создание нормативной базы, которая бы позволяла привлекать инвестиции и улучшать качество сервиса для потребителей. Если говорить о производстве электроэнергии – это системная наработка документов под новый закон «О рынке электроэнергии Украины». Если говорить об электрических сетях – это нормативная база для внедрения стимулирующего тарифообразования (RAB-регулирование - Ред.).

Моя гордость – утверждение договора купли продажи (PPA – PowerPurchaseAgreement – «договор покупки электроэнергии»), который соответствует международным стандартам и позволил существенно увеличить интерес к сектору альтернативной энергетики, количество фактических инвестиций в возобновляемы источники энергии (ВИЭ). Кстати, уже есть подписанные предварительные договора, которые уже стали введенными в эксплуатацию объектами.

Одним из достижений предыдущего состава НКРЭКУ считаю внедрение гарантированных стандартов качества электроэнергии. Эти стандарты уже сегодня дают потребителей право на материальную компенсацию в случае некачественной услуги. Кстати, тысячи людей уже получили деньги в качестве компенсации в случае если они пострадали в результате нарушения стандартов, например, у них не было электроэнергии более 24 часов. Это уже реальность и я этим горжусь.

Что, на мой взгляд, не удалось сделать на посту регулятора? Наш состав комиссии не успел осуществить фактический запуск стимулирующего тарифообразования и фактический запуск новой модели рынка электроэнергии. 70% нормативки было принято еще в мою каденцию. Однако ее запуск произойдет при работе нового состава НКРЭКУ. Если нынешний состав регулятора продолжит реформы в том же духе, как и мы, они обречены на успех.