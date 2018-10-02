Нацсовет намерен ужесточить контроль за языковыми квотами на ТВ

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с 13 октября начинает углубленный мониторинг контента телеканалов на предмет соблюдения языковых квот. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Госрегулятор отмечает, что после 13 октября 2018 года, когда требования закона относительно доли украинского языка на телевидении в объеме 75% вступят в силу, факты несоответствия этим нормативам будут нарушением законодательства.

По словам председателя Нацсовета Юрия Артеменко, на этот мониторинг будут брошены все силы госрегулятора.

«Сейчас проводится очень много мониторингов. Но 13 октября все наши мониторинговые службы будут задействованы в проверке языковых квот на телевидении. Это первоочередная задача. Да, это будет не очень быстро, поскольку европейская норма мониторинга предусматривает понедельный, а не посуточный мониторинг, но за два-три месяца мы закончим этот мониторинг и объявим его результаты», — пообещал Артеменко в ходе пресс-конференции по результатам мониторинга вещания региональных и местных телеканалов в переходный период, состоявшейся во вторник в Киеве.

Он напомнил, что с 13 октября закон о языковых квотах на телевидении вступает в силу в полной мере, и призвал украинских вещателей неуклонно придерживаться его норм.

По словам Артеменко, низкий средний показатель (59%) фактического украиноязычного контента на телевидении с октября 2017 по сентябрь 2018 был зафиксирован в Одесской области.

Также он отметил, что по результатам мониторинга 7 из 176-ти телеканалов не дотягивают до установленной законом квоты. В частности это телеканалы: «Третий цифровой», «Думская.TV» и «Южная волна» в Одесской области, «Горизонт-TV» в Харьковской области, киевский «Телеканал 100+», «Телеканал СТС» в Сумской области и донецкий телеканал «TV Сигма».

«После 13 октября 2018, когда требования закона относительно доли украинского языка на телевидении вступят в силу, такие факты будут иметь признаки нарушения законодательства, что означает наложение штрафа в размере 5% от суммы лицензионного сбора», — подчеркнул глава Нацсовета.

Он также заявил, что в сентябре 2018 штраф за недостаточное количество украинского языка в эфире получила Телекомпания «СТС», которая осуществляет местное вещание в Сумской области.

Ранее Нацсовет по телевидению и радиовещанию назначил внеплановые проверки 6 телеканалов, которые не уделили должного внимания Дню памяти «красного террора» 5 сентября.