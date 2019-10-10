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Трамп за время президентства потерял 119 позиций в рейтинге Forbes
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Трамп за время президентства потерял 119 позиций в рейтинге Forbes
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Трамп за время президентства потерял 119 позиций в рейтинге Forbes

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Трамп за время президентства потерял 119 позиций в рейтинге Forbes

Президент США Дональд Трамп за последний год опустился на 16 строчек в рейтинге богатейших граждан США по версии журнала Forbes.

Глава Белого дома занимает в новом списке 275-е место, а с начала своего президентства Трамп потерял 119 строчек, сообщает издание.

Состояние Трампа второй год остается неизменным и составляет около $3,1 млрд.

Как уточняет Die Welt, бизнес президента, где присутствует его имя, терпит убытки. Застройщики, например, не хотят называть объекты именем Трампа, а некоторые даже избавились от имени президента в названии своих небоскребов. Это произошло, например, в Нью-Йорке, Торонто и Панама-Сити.

Бизнес Трампа по лицензированию недвижимости стоит 80 миллионов — примерно вдвое меньше, чем год назад.

Еще хуже обстоит дело с товарами, которые носят его имя. Чашки, футболки и галстуки с надписью "Трамп" уже почти не продаются. До своего президентства Трамп получал от них около 14 миллионов долларов в год.

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Более серьезный анализ финансов Трампа был бы возможен, если бы его налоговые декларации стали публичными, отмечает Die Welt. Глава Белого дома изо всех сил старается держать документы в секрете, а это подогревает подозрения его критиков, что Трампу есть что скрывать или что он обанкротился.

Тройка лидеров рейтинга богатейших людей США остается неизменной. На первой строчке — основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в $114 млрд. На второй ступени - создатель Microsoft Бил Гейтс с $106 млрд, а третья позиция - у инвестора Уоррена Баффета, состояние которого составляет $80,8 млрд.

Дональд Трамп, Forbes
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