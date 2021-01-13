Forbes пригрозил компаниям за прием на работу сотрудников Трампа

Журнал Forbes будет считать ложью данные тех компаний, которые наймут сотрудников администрации действующего президента США Дональда Трампа. Об этом в своей статье заявил главный редактор издания Рэндалл Лейн.
По его словам, «расплата за правду» начнется с пресс-секретарей Белого дома — людей, которым «народ платит за информирование». Все те из них, кто работал при Трампе, — Шон Спайсер, поддержавшая его экс-советница президента Келлиэнн Конуэй, Сара Хакаби Сандерс, Стефани Гришем и Кейли Макинани — лгали в его защиту, заявил Лейн.
Однако если в прошлом некоторые секретари Белого дома покинули пост с незапятнанной репутацией и «заработали миллионы, применив свои навыки и доверие в деловой Америке», теперь такого допустить нельзя, продолжил главред Forbes.
«Лжецы Трампа не заслуживают такого же „золотого парашюта“. Пусть деловой мир знает: наймите любого из „сказочников“ Трампа, и Forbes будет считать все, о чем говорит ваша компания, ложью», — заявил Лейн. «Хотите добиться, чтобы крупнейший в мире бренд среди деловых СМИ обратился к вам как к потенциальному источнику дезинформации? Тогда нанимайте», — заключил главный редактор американского Forbes.
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