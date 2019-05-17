Порошенко уволил Березенко

Президент Петр Порошенко освободил Сергея Березенко от исполнения обязанностей советника главы государства. Соответствующий указ № 246/2019 размещен на сайте президента.

«Освободить Березенко Сергея Ивановича от исполнения обязанностей советника Президента Украины (вне штата)», — говорится в документе.

Как сообщалось, Порошенко в августе 2015 года назначил депутата от БПП Сергея Березенко своим внештатным советником.

По данным СМИ, именно Березенко на прошедших выборах отвечал за «Сетку» — технологию подкупа избирателей в польщу Порошенко.