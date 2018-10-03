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Индекс Московской биржи впервые в истории пробил отметку в 2500 пунктов

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Индекс Московской биржи впервые в истории пробил отметку в 2500 пунктов

Один из основных российских фондовых индикаторов, индекс Московской биржи установил новый исторический максимум, впервые преодолев психологически значимую отметку в 2500 пунктов. Показатель вырос почти на 2%, до 2501,78 пункта. Предыдущий «круглый» максимум в 2400 пунктов индекс установил 18 сентября.

Растет также индекс РТС, к 18:03 по Киеву он достиг 1199 пунктов.

Рост произошел на фоне подорожания нефти: декабрьский фьючерс на Brent после выхода статистики Минэнерго США о запасах и добыче сырья достигал отметки $85,69 за баррель.

Московская биржа, РТС
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Среда, 3 октября 2018
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