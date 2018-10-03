Глава МИД Венгрии пообещал выдворить украинского консула

Действия Киева в отношении венгерского национального меньшинства испортили существовавшие прежде хорошие отношения между Украиной и Венгрией. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает ТАСС.
«Мое включение в список на сайте „Миротворец“ — это не проблема, — сказал он. — Намного большая проблема заключается в том, что принятый на Украине закон об образовании, который нарушает права венгерского национального меньшинства, до сих пор не изменен». «Несмотря на то, что мы заинтересованы в добрососедских отношениях с Киевом, президент и правительство Украины свели на нет хорошие контакты между нашей страной и Украиной», — указал Сийярто.
Он также заявил, что права проживающих на Украине этнических венгров постоянно нарушаются. «Большая беда заключается в том, что права венгерского населения на Украине постоянно нарушаются», — сказал министр.
Сийярто также полагает, что никаких оснований для высылки венгерского консула из Берегово нет. «Консул Венгрии в Берегово ничего плохого не сделал, — сказал он, комментируя слова главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Киев в четверг потребует от венгерского консула покинуть страну. — Это [дипломат выдавал паспорта этническим венграм] не является нарушением ни венгерского законодательства, ни украинского, ни международного. В дипломатических представительствах Венгрии, находящихся на Украине, все осуществляется по закону. Поэтому я не вижу причин отзывать консула из Берегово».
«Если в Киеве примут решение, что нашего консула нужно выдворить, тогда я сразу же, безотлагательно выдворю из Венгрии консула Украины», — добавил Сийярто.
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