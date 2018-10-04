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Треть европейцев уверены, что никогда не смогут купить жилье

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Треть европейцев уверены, что никогда не смогут купить жилье

Компания ING провела опрос, в котором приняли участие более 12 000 человек из 13 стран Европы. Оказалось, что около трети опрошенных (35%) даже не надеются когда-либо купить собственное жилье. Больше всего таких оказалось в Германии (45%).

Говоря о причинах, 56% респондентов сослались на недостаток доходов, 16% пояснили, что не уверены в работодателе и боятся потерять свое место. Каждый пятый (19%) выразил уверенность, что цены на жилье и дальше будут продолжать увеличиваться.

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Более половины опрошенных отметили, что квартиры и дома стоят слишком дорого, а качество этого жилья оставляет желать лучшего. Каждый четвертый отметил, что испытывает финансовые трудности, ежемесячно выплачивая ипотечный взнос или арендную плату.

недвижимость, Европа, опрос
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Комментарии (1)
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Гость
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Ivan Van
Ivan Van 7 минут назад

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/domapres

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