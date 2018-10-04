Треть европейцев уверены, что никогда не смогут купить жилье

Компания ING провела опрос, в котором приняли участие более 12 000 человек из 13 стран Европы. Оказалось, что около трети опрошенных (35%) даже не надеются когда-либо купить собственное жилье. Больше всего таких оказалось в Германии (45%).

Говоря о причинах, 56% респондентов сослались на недостаток доходов, 16% пояснили, что не уверены в работодателе и боятся потерять свое место. Каждый пятый (19%) выразил уверенность, что цены на жилье и дальше будут продолжать увеличиваться.

Более половины опрошенных отметили, что квартиры и дома стоят слишком дорого, а качество этого жилья оставляет желать лучшего. Каждый четвертый отметил, что испытывает финансовые трудности, ежемесячно выплачивая ипотечный взнос или арендную плату.